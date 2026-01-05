Lazio - Napoli, le pagelle dei quotidiani: Noslin bocciato, Romagnoli si salva
Finisce 0-2 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Napoli. I biancocelesti si auspicavano di iniziare il 2026 con un risultato diverso, ma gli uomini di Conte sono stati troppo superiori ai biancocelesti, orfani di Castellanos, infortunati e impegnati in Coppa d'Africa. Gli uomini di Sarri non cercano alibi, ma la situazione è evidente. Per il momento, in attesa del mercato, le condizioni sono queste. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:
IL CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5.5; Marusic 4, Gila 5, Romagnoli 6, Pellegrini 4 (Lazzari 17' st 5); Guendouzi 5.5, Cataldi 5 (Belahyane 26' st 5), Basic 5, Cancellieri 4.5 (Isaksen 26' st 5), Noslin 4, Zaccagni 5 (Pedro 42' st sv). All. Sarri 5
IL MESSAGGERO - Provedel 5.5; Marusic 4, Gila 5.5, Romagnoli 5.5, Pellegrini 4.5 (Lazzari 17' st 5.5); Guendouzi 5.5, Cataldi 4.5 (Belahyane 26' st 5), Basic 5, Cancellieri 4.5 (Isaksen 26' st 5), Noslin 4, Zaccagni 4.5 (Pedro 42' st sv). All. Sarri 5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5.5; Marusic 4.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Pellegrini 4.5 (Lazzari 17' st sv); Guendouzi 6, Cataldi 5 (Belahyane 26' st 5.5), Basic 5, Cancellieri 5 (Isaksen 26' st 6), Noslin 4, Zaccagni 5 (Pedro 42' st sv). All. Sarri 5