Calciomercato Lazio | Guendouzi-Raspadori: si lavora per lo scambio

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato della Lazio si è aperto con i botti. E i fuochi d'artificio di Capodanno sono solo una coincidenza. La cessione di Valentìn Castellanos al West Ham, di cui vi avevamo parlato in esclusiva, è stata la prima mossa della società biancoceleste del 2026. Mossa alla quale è seguita l'individuazione del suo potenziale sostituto. Il nome che più di tutti convince dalle parti di Formello, mettendo d'accordo mister Sarri e la dirigenza, è quello di Giacomo Raspadori. L'attaccante potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a gennaio, ma il suo profilo interessa anche alla Roma di Gasperini che si è mossa prima ed è a buon punto nella trattativa. L'accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto condizionato, ma a rimandare il trasferimento è la volontà del calciatore che vorrebbe maggiori garanzie riguardanti il riscatto a fine stagione.

SIMEONE VUOLE GUENDOUZI - La Lazio, così come il Napoli (altra squadra interessata) si sono mosse in ritardo ma, secondo quanto riportato dal Messaggero, i biancocelesti avrebbero un asso nella manica da poter calare sul tavolo delle trattative: l'interesse di Diego Simeone per Matteo Guendouzi. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dell'apertura della Lazio a cedere il centrocampista francese. Il suo profilo piace al Fenerbahce che sembrerebbe aver messo sul piatto una prima offerta da 27 milioni, ma la strada spagnola potrebbe portare a risvolti decisamente più interessanti. La valutazione che ne fanno da Formello è di circa 30 milioni di euro. Potrebbe essere usata come carta per inserirsi tra la Roma e Raspadori, soffiando ai rivali cittadini il colpo in attacco.

LA ROMA STUDIA DELLE ALTERNATIVE - Stando a quanto scrive il quotidiano, l'Atletico Madrid dovrebbe tradire l'accordo già stipulato con Massara e non è scontato che avvenga. Nel frattempo, però, il dirigente giallorosso ha già iniziato a guardarsi intorno sondando il profilo di Giovane, per il quale il Verona chiede 20 milioni. Anche in questo caso l'inserimento di una pedina come quella di Tommaso Baldanzi potrebbe spingere gli scaligeri ad abbassare le richieste favorendo l'arrivo dell'ex Corinthians nella Capitale. Il brasiliano accetterebbe anche un ingaggio decisamente inferiore rispetto ai 3,8 milioni percepiti da Raspadori: proibitivi tanto per la Roma, quanto per la Lazio.

SOLO GUENDOUZI ALL'ATLETICO MADRID - Il binomio Guendouzi-Raspadori, però, non inscindibile. Al di là delle possibilità di arrivare a Raspadori (che piace anche al Galasaray), infatti, la Lazio potrebbe essere disposta ad approfondire l'interesse dell'Atletico Madrid lavorando per la sola cessione del centrocampista francese. Quella dei Colchoneros, d'altronde, è una destinazione che lo stesso calciatore accetterebbe con maggiore entusiasmo rispetto al Fenerbahce. Con la soluzione Sunderland che resta sullo sfondo, ma sempre viva e da tenere in considerazione.

Pubblicato il 4/01 alle 00.54