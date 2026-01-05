Verona, Serdar pensa già alla Lazio: "Sarà una gara molto difficile"
05.01.2026 14:45 di Christian Gugliotta
Dopo aver inaugurato il 2026 con una brutta sconfitta contro il Napoli, la Lazio vuole riscattarsi nell'ultimo match del girone d'andata, che la vedrà contrapposta alla Fiorentina. Una volta sfidata la Viola all'Olimpico, la squadra di Sarri scenderà in campo al Bentegodi, contro il Verona ultimo in classifica.
Al termine del match contro il Torino, il centrocampista gialloblù Suat Serdar si è proiettato alle prossime sfide contro Napoli e Lazio, evidenziandone le difficoltà. Queste le sue parole:
"Dobbiamo dare il 200% nelle prossime partite contro Napoli e Lazio che saranno molto difficili. Dobbiamo fare bene come abbiamo fatto contro l'Atalanta. Solo in questo modo riusciremo a portare a casa il risultato".
