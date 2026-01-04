MOVIOLA Lazio-Napoli | Massa sbaglia troppo: tutti gli episodi della gara
Quanti errori per Massa. Direzione piena di sbavature e di zone grigie, compresa la gestione dei cartellini. L’errore più grave sulla punizione concessa al Napoli in occasione del secondo gol. Noslin colpisce con la mano, ma prima c’è la spinta di Rrahmani che lo sbilancia: sarebbe stata da sanzionare con punizione in favore della Lazio. Da rivedere anche l’intervento di Di Lorenzo in area di rigore su Zaccagni: il corner corto al 8’ arriva sui piedi del capitano, che finisce a terra dopo l’intervento del numero 22 avversario. Episodio quantomeno dubbio. Nella ripresa l'arbitro di Imperia espelle due calciatori della Lazio: prima Noslin (doppio giallo), poi anche Marusic (rosso diretto).
PRIMO TEMPO
4’ - Cancellieri sfugge alla doppia marcatura di Elmas e Juan Jesus, supera il centrocampo e viene atterrato. Massa richiama il numero 20 del Napoli.
7’ - Di Lorenzo stende Zaccagni girato spalle alla porta dopo il servizio di Provedel. Nessun provvedimento disciplinare.
8’ - Sulla sponda di Noslin Di Lorenzo ha entrambe le mani dietro la schiena e colpisce la palla con il volto per mandarla in angolo.
8’ - Spinta con due mani di Di Lorenzo su Zaccagni che riceve il corner corto: il capitano va a terra in area di rigore e protesta per l’intervento, per Massa non c’è niente. Rimane più di un dubbio
12’ - Marusic e Zaccagni protestano per un fallo non fischiato al centro dell’area laziale in occasione della punizione in favore del Napoli.
21’ - Step on foot di Spinazzola su Cancellieri sulla rimessa laterale da cui poi scaturisce un contropiede del Napoli guidato da Neres, concluso con la chiusura di Gila in corner.
31’ - Fallo di mano di Noslin, spinto da dietro da Rrahmani: l’arbitro punisce il tocco del calciatore della Lazio senza considerare le mani sulla schiena del difensore avversario.
32’ - Posizione regolare di Rrahmani sul calcio di punizione battuto da Politano.
35’ - Lazio in possesso palla, Massa ferma il gioco per un presento problema fisico di Politano, che subito dopo si rialza e riprende la corsa.
37’ - Altro fallo su Zaccagni (body-check di Politano), stavolta Massa è girato e nemmeno fischia il fallo: sarebbero stati punizione e ammonizione.
43’ - È Zaccagni il primo ammonito della partita: entrata dura su McTominay, anche se Massa dà il fallo alla Lazio per l’intervento precedente subìto proprio dal capitano biancoceleste.
45’ - Sono 3 i minuti di recupero accordati da Massa per la prima frazione.
SECONDO TEMPO
56’ - Intervento durissimo di Di Lorenzo al limite dell’area della Lazio. Tocco con il piede destro sulla caviglia destra del capitano, che rimane a terra qualche minuto dolorante. Serve anche l’intervento dello staff medico. Entrata che avrebbe meritato il giallo.
63’ - Proteste veementi di Gila per un calcio d’angolo concesso al Napoli: l’ultimo tocco effettivamente sembrava di Spinazzola.
64’ - Altra ammonizione, sempre per la Lazio. Sgambetto di Cataldi su Politano che gli aveva preso il tempo: Massa non aspetta un attimo e ammonisce il numero 32. Una delle poche decisioni giuste.
69’ - Animi tesi e doppia ammonizione per Rrahmani e Noslin. Il Napoli accusa l’attaccante della Lazio di aver portato il pressing su un pallone restituito. Da qui l’accenno di rissa, con i due calciatori entrambi ammoniti.
81’ - Secondo giallo per Noslin per step on foot su Buongiorno. Stavolta Massa lo vede benissimo e ammonisce per la seconda volta il numero 14.
88’ - Si aggrava la situazione della Lazio. Anche Marusic si becca il rosso per la rissa con Mazzocchi (espulsi entrambi). Animi accesi anche tra le panchine, con Pellegrini che viene riportato in panchina da Bianchi.
90' - Saranno 5 i minuti di recupero nella ripresa.