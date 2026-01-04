Lazio - Napoli, la Nord incanta l'Olimpico: la coreografia - FOTO
04.01.2026 12:28 di Christian Gugliotta
La Curva Nord incanta lo stadio Olimpico. A pochi istanti dal fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Napoli, il tifo organizzato biancoceleste ha esposto una splendida e innovativa coreografia divisa in due fasi, prendendosi la scena prima del match.
Nella prima fase della scenografia, i tifosi hanno alzato al cielo sciarpe e cartoncini, raffigurando due mani che reggono al cielo una sciarpa biancoceleste. Si tratta di un richiamo a una coreografia molto simile realizzata nella stagione 1993/94.
Nella seconda fase, invece, tutta la Nord ha iniziato a intonare il coro "Sosterremo sempre più", alzando e abbassando sciarpe e cartoncini per formare la suddetta sciarpa.