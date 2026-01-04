Lazio, i convocati di Sarri per il Napoli: torna Rovella, Hysaj rientra in lista
04.01.2026 09:05 di Christian Gugliotta
A poche ore dalla sfida tra Lazio e Napoli, il club biancoceleste ha ufficializzato la lista dei convocati diramata da mister Sarri. Torna a disposizione Rovella dopo l'infortunio, così come Elseid Hysaj, che è stato reintegrato nella lista per il campionato. Assenti Vecino e Patric, fermatosi nell'allenamento della vigilia per un problema muscolare, mentre è presente anche il classe 2006 della Primavera Federico Serra, alla prima chiamata in prima squadra.
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.
Difensori: Pellegrini, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
Centrocampisti: Rovella, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Isaksen, Zaccagni, Nolsin, Cancellieri, Serra.