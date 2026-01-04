Lazio - Napoli, non ci sarà Vecino: il motivo della sua esclusione
Matias Vecino non prenderà parte alla sfida tra Lazio e Napoli, come si evince dall'elenco dei convocati, infatti, il centrocampista è uno degli assenti
04.01.2026 10:35 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
A poche ore dal fischio d'inizio della partita tra Lazio e Napoli, in programma alle ore 12.30 presso lo Stadio Olimpico di Roma, dai convocati di Maurizio Sarri emerge una brutta notizia: l'assenza di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, infatti, non sarà a disposizione del tecnico toscano a causa di uno stato febbrile accusato nelle ultime ore. Un imprevisto che si aggiunge all'assenza di Patric, alle prese con una lesione muscolare.