Lazio, Sarri: "Col Napoli divario tecnico palese. Siamo stati troppo passivi"

04.01.2026 15:55 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Sarri: "Col Napoli divario tecnico palese. Siamo stati troppo passivi"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2026 della Lazio si apre si apre con una brutta sconfitta contro il Napoli, uscito vittorioso dall'Olimpico grazie alle reti nel primo tempo di Spinazzola e Rrahmani.

Al termine della sfida, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, sottolineando il grande divario tecnico tra la sua squadra e quella allenata da Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni:

"Il divario tecnico con il Napoli è palese. La partita l'avremmo persa lo stesso, ma ci abbiamo messo anche qualcosa del nostro. Il primo tempo in fase difensiva è stato un 'vorrei ma non posso', eravamo spaventati nel pressing, troppo passivi. L'unico momento vero della partita è stata la fase iniziale del secondo tempo, davamo la sensazione di poter fare qualcosa di più".

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.