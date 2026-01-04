Lazio, Sarri: "Col Napoli divario tecnico palese. Siamo stati troppo passivi"
Il 2026 della Lazio si apre si apre con una brutta sconfitta contro il Napoli, uscito vittorioso dall'Olimpico grazie alle reti nel primo tempo di Spinazzola e Rrahmani.
Al termine della sfida, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, sottolineando il grande divario tecnico tra la sua squadra e quella allenata da Antonio Conte. Queste le sue dichiarazioni:
"Il divario tecnico con il Napoli è palese. La partita l'avremmo persa lo stesso, ma ci abbiamo messo anche qualcosa del nostro. Il primo tempo in fase difensiva è stato un 'vorrei ma non posso', eravamo spaventati nel pressing, troppo passivi. L'unico momento vero della partita è stata la fase iniziale del secondo tempo, davamo la sensazione di poter fare qualcosa di più".