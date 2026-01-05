Calciomercato Lazio | Il diesse dell’Atletico Madrid: “Raspadori piace, ma…”
05.01.2026 07:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio lo ha messo nel mirino su indicazione di Sarri. La Roma lo vuole e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento. Giacomo Raspadori è uno dei profili più attenzionati nella Capitale per rinforzare l’attacco dei biancocelesti o dei giallorossi.
Eppure, nell’ultima intervista rilasciata dal direttore sportivo dei Colchoneros, Mateu Alemany, non ci sarebbe niente di concreto con nessun club, nonostante l’interessamento effettivo di alcune squadre.
“È normale che altri club siano interessati a lui, ha un curriculum importante in Italia, ma non c'è nulla di concreto con nessun altro club. È un giocatore importante per la squadra".
