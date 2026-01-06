Lazio, mercato a rischio déjà-vu: il centrocampo è da rifare

Sarri aveva chiesto una mezzala, ma l'eventuale cessione di Guendouzi cambia le carte in tavola

RASSEGNA STAMPA - Il vero pericolo di questo mercato è che finisca per ripetere lo stesso copione già visto in passato. Lotito e Fabiani proveranno fino all’ultimo a portare Raspadori alla Lazio, anche a costo di sacrificare Guendouzi, ma l’operazione è tutt’altro che semplice: nemmeno la Roma è sicura di riuscirci e resta il pericolo che l’attaccante rimanga all’Atletico. Per Sarri non ci sono alternative: Raspadori è la prima e unica scelta.

L’idea iniziale era acquistare una sola mezzala, ma ora il piano potrebbe cambiare e i centrocampisti da prendere potrebbero diventare due. Sarri cercava una mezzala di corsa e con gol nelle gambe, ma, in caso di addio di Guendouzi, avrebbe bisogno anche di un mediano più difensivo. Per il primo ruolo il nome in cima alla lista resta Loftus-Cheek, ma dal Milan non è arrivata alcuna apertura. La Lazio potrebbe comunque tentare un affondo, disperato o meno, per provare ad accontentare il tecnico, un po’ come per Raspadori.

Alle spalle di Loftus-Cheek, ricorda il Corriere dello Sport, ci sono Samardzic e Fabbian. Su Samardzic i dubbi non sono tecnici, ma economici: l’Atalanta lo ha pagato 20 milioni e non farà sconti. Fabbian piace, ma per caratteristiche non è considerato la prima scelta e il Bologna lo valuta tra i 12 e i 15 milioni. A Bergamo c’è anche Brescianini, altra opzione monitorata dal club.