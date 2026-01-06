Calciomercato Lazio | Mandas trattenuto, Tavares in uscita: il punto
06.01.2026 08:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO – Non solo l’addio di Castellanos e quello molto probabile di Guendouzi. In uscita dalla Lazio c’è anche Nuno Tavares. Il portoghese è stato offerto al Fenerbahce, viene offerto a tutti.
Come riporta il Corriere dello Sport, l’Al-Itthiad ha fatto un’offerta ricca al giocatore, troppo bassa invece quella avanzata alla Lazio: sotto i 10 milioni, soprattutto se i conti vanno fatti con la rivendita del 35% da riconoscere all’Arsenal.
Il terzo partente è Mandas ma, negli ultimi giorni, la Lazio ha frenato sulla cessione. E’ tutto in stand-by. Sarri aveva dato l’ok all’arrivo di Leali, ma la trattativa col Genoa si è arenata. Mau vorrebbe tenere Mandas fino a giugno in assenza di un’alternativa convincente.