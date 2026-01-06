Lazio, la squadra va rivoluzionata: occhio a Maldini
L'attaccante è la priorità, poi servirà una mezzala (o due in caso di partenza di Guendouzi), un terzino un vice Zaccagni
RASSEGNA STAMPA - Sarri ha chiarito le priorità: serve prima il centravanti, poi la mezzala. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico vuole anche un terzino, perché Tavares è destinato a partire.
Il nome in pole è Pedraza del Villarreal, già bloccato per luglio: per anticipare l’operazione servirebbe un indennizzo. A Sarri piace molto anche Martin del Genoa, in scadenza a giugno, ma andrebbe convinto il club rossoblù a cederlo subito.
L’ultima richiesta riguarda il vice Zaccagni, anche se non è considerata un’urgenza immediata, come detto da Sarri. Continua a ritenere Insigne il profilo ideale, nonostante i 34 anni, ma intanto la Lazio lavora su Maldini dell’Atalanta, che potrebbe arrivare in prestito.
