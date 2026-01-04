PAGELLE Lazio-NapolI: la difesa soffre, Cancellieri e Noslin inefficaci
PROVEDEL 6: Bucato senza scampo da Spinazzola e Rrahmani, il primo pallone gli passa tra le gambe, il secondo viene indirizzato e schiacciato all’angolino. Le altre volte si salva per l'imprecisione avversaria da due passi, soprattutto di Elmas.
MARUSIC 5: Cancellieri non segue Spinazzola, pure lui forse è un po’ troppo schiacciato verso i compagni. In fase di spinta oggi nessun tipo di contributo. Reazione rabbiosa nel finale contro Mazzocchi, una delle poche scintille - scomposta - di una Lazio oggi pure apatica.
GILA 5: Spaesato in area, gli staccano alle spalle almeno due volte: Rrahmani pesca il raddoppio, Elmas poco dopo colpisce la traversa. E anche in velocità e fisicità soffre contro Hojlund, una giornataccia assoluta.
ROMAGNOLI 6: In qualche modo è l’unico che riesce a cavarsela, a metterci una pezza, che prova a tenere in piedi la linea da assalti centrali e cross laterali.
PELLEGRINI 5: Opposizione soft su Politano, che lo salta e mette dentro per Spinazzola, troppo facile la vita per l’esterno di Conte. Quando si aggiungere Neres, poi, i problemi aumentano esponenzialmente.
Dal 62’ LAZZARI 6: Dentro quando le speranze sono nulle o quasi visto l'andazzo.
GUENDOUZI 5,5: C’è tanto da correre e poco da fare, è meno arrembante del solito, chissà se anche a causa delle voci di mercato. Annaspa e scompare di fronte alla qualità e all’organizzazione del Napoli. Traversa di testa al 90'.
CATALDI 5,5: Gestisce male il pallone che poi Zaccagni si fa strappare per il gol del Napoli. Neres ed Elmas tagliano e spuntano da tutte le parti, fa una fatica enorme. Esce ammonito.
Dal 71’ BELAHYANE 5,5: Partecipa all'anonimato generale a centrocampo.
BASIC 5,5: Tornava dal doppio turno di squalifica, non si nota minimamente. Complimenti per la dedizione a parte, lì la Lazio ha bisogno presto di trovare una nuova pedina. Fosse l’unica.
CANCELLIERI 5: Butta giù Juan Jesus e pesca Noslin in area, l’olandese sceglie la generosità e si fa intercettare. Ha colpe sul vantaggio del Napoli: non segue Spinazzola, che colpisce solo solo in area. Una domenica in cui non gli riesce mezza giocata, nemmeno la difesa del pallone spalle alla porta.
Dal 71’ ISAKSEN 6: Tenta col destro, viene ribattuto in corner. Nient'altro.
NOSLIN 4,5: La volontà non basta, poi serve tanto altro. Prova la sponda di testa invece di concludere, non tira nemmeno quando toglie il pallone a Rrahmani e si presenta davanti a Milinkovic, il tentativo di dribbling si trasforma in un appoggio all’indietro. Chiude in anticipo con un rosso stupido che priverà la Lazio del solo centravanti rimasto. Centravanti...
ZACCAGNI 5,5: Di Lorenzo lo anticipa secco e nasce l’1-0 del Napoli. Si innervosisce presto, la Lazio a livello offensivo dà solo segnali di impotenza. A un certo punto forse non ci crede più nemmeno lui.
Dall'86' PEDRO sv
ALL. SARRI 5: All’Olimpico si affrontano due squadre di categorie differenti. Per doti tecniche e atletiche non c’è confronto. Conte comunque ha la meglio pure dal punto di vista tattico, la vince proprio senza patemi. La Lazio perde la partita e la testa, finisce in 9 uomini e compromette pure la preparazione della sfida con la Fiorentina.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 7 (Buongiorno sv), Juan Jesus 6; Politano 7, McTominay 6,5, Lobotka 6,5, Spinazzola 7 (Gutierrez sv); Neres 6,5 (Mazzocchi 5), Hojlund 6 (Lang sv), Elmas 6. All.: Conte 7,5.