Canovi spiega: "Lazio? Bisogna sbloccare il portafoglio di Lotito"
04.01.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio ha iniziato il mercato con una cessione. Dopo il blocco di quest'estate, ora la società biancoceleste potrà operare liberamente. Non è arrivato però ancora nessun acquisto, c'è solo l'addio del Taty Castellanos.
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Dario Canovi ha analizzato proprio le possibili mosse di Lotito. Di seguito le sue parole.
"Il mercato sbloccato della Lazio? Il problema è sbloccare il portafoglio di Lotito (sorride, ndr). Non credo che farà molto. Potersi muovere sul mercato non significa che spenderà".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.