Napoli, Spinazzola: "Il mio gol l'abbiamo studiato. Sapevamo che..."

In conferenza stampa è intervenuto Leonardo Spinazzola dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Stiamo veramente bene in questo momento. Abbiamo entusiasmo, energia, e abbiamo due dieci lì che hanno tanta qualità e che fanno paura alle difese allungano molto i giocatori avversari. Ci stiamo veramente allenando bene. In fase difensiva stiamo facendo un ottimo lavoro, è difficile che ci saltino. Siamo felici e speriamo di continuare così.

"Il mio ruolo? L'importante è che gioco a sinistra. I miei compiti non cambiano mai, devo stare alto quando abbiamo palla e scendere quando non l'abbiamo. Il mio gol? L'abbiamo studiato. Sapevamo che loro con la linea a quattro attaccavano Elmas con Marusic, quindi o mi attacava Cancellieri o ero solo. E ha funzionato".

"La nostra costruzione è ciò che ha funzionato meglio, loro non spaccavano mai e non venivano uomo contro uomo, siamo stati davvero bravi. Per la Lazio è stato difficile, sapevamo di potergli far male. Scudetto? Il campionato è ancora lunghissimo, il calendario ora fa spavento: pensiamo partita dopo partita, non pensiamo di perdere alla fine, ci arriviamo lottando fino in fondo. Poi una squadra vince, se saranno gli altri bravi loro. Noi dobbiamo onorare il nostro Scudetto che abbiamo sul petto".

"Nazionale? Spero nel Mondiale per tutta l'Italia. Sarebbe brutto perderne un altro".