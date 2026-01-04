Lazio, Sarri sicuro: "Insigne non è la priorità! Ne abbiamo altre e..."
Dopo la gara contro il Napoli, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Oltre che parlare della partita, il mister biancoceleste si è espresso anche sul mercato.
Nello specifico ha detto la sua sul possibile acquisto di Lorenzo Insigne a parametro zero, di cui si parla da tempo. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
"Insigne? Di mercato non ne parlo. Il ruolo di vice Zaccagni al momento è la problematica minore, abbiamo altre priorità, o quantomeno non è la mia".
