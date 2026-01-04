Torino, Petrachi: "Belahyane? Stiamo lavorando. Le nostre priorità..."
Nel pre partita di Verona - Torino, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha parlato delle strategie di mercato del club parlando anche ddi Belahyane della Lazio, finito nel mirino della società di Cairo. Di seguito le sue parole.
"Le direttive sono quelle di provare a cambiare qualcosa, è evidente che con il 3-5-2 dobbiamo portare qualche giocatore funzionale. In rosa ci sono già 30 calciatori a libro paga, di cui tre fuori lista. Questo ci penalizza abbastanza, per far entrare uno devo farne uscire un altro. Bisogna lavorare su qualche scambio, ma devo pensare anche a fare altro".
"Belahyane? Un centrale, un esterno e un centrocampista sono le nostre priorità. Dobbiamo anche capire cosa succede con Schuurs, che stiamo provando a forzare per capire se sarà dei nostri. Ci sono delle valutazioni in atto, stiamo lavorando. Bisogna avere un po' di pazienza. Non è facile operazioni per migliorare, è un mercato complicato".