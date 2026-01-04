Napoli, Conte: "Contro la Lazio non era facile, ma siamo stati in controllo"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Proviamo tante delle soluzioni su palle inattive, in entrambe le fasi. Rrahmani è uno dei tanti calciatori che abbiamo che dovrebbe essere più convinto quando sale in area per segnare. Nel mio 'finalmente' sul secondo gol c'era la soddisfazione che qualcosa doveva arrivare dopo tanto lavoro. Sono molto contento della prestazione della squadra, è stata di alto livello. Giocare all'Olimpico contro la Lazio non è facile, abbiamo avuto sempre la partita in mano. È stata una partita di alta qualità. Poi ancora sotto porta ci manca un po' di cinismo, ma sono molto contento. Dobbiamo continuare su questa squadra, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni, come la Supercoppa che non era semplice da vincere in quel modo. Ogni tre giorni dobbiamo giocare una partita, non so cosa accadrà. Ci stiamo barcamenando con pochi giocatori in rosa, ci sarà un sovraccarico di peso di gare. Abbiamo avuto anche l'epulsione e oggi e il problema fisico a Neres, che ha dolore alla caviglia. Speriamo che non sia nulla di grave".

"Il nostro livello, anche giocando in trasferta e guardando l'avversario, è stato alto. In fase di possesso siamo riusciti sempre a trovare le soluzioni, possiamo migliorare facendo più gol. Tante volte arriviamo, ma ci manca sempre qualcosa per essee più cattivi sotto rete. Facciamo i complimenti ai ragazzi, ora arriverà un momento difficile con tante partite e poche scelte di rotazione. Bisogna capire come risponderemo, ma sono fiducioso del gruppo dei miei ragazzi".

"Juan Jesus per Buongiorno? Non dimenticate che abbiamo tenuto in panchina prima delle sconfitte con Benfica e Udinese un giocatore come Politano. Se vedo che c'è qualche altro calciatore che in quel momento ci dà maggiore garanzie io faccia delle scelte. Juan Jesus ha qualità ed è carismatico, ha personalità. In una squadra come la nostra servono anche questi calciatori, Buongiorno adesso sta bene e giocheremo ogni tre giorni. Ci sarà da fare delle rotazioni, è rientrato Olivera che può fare sia il quinto che il centrale di sinistra, Beukema rientrerà tra poco. Questo è l'unico reparto che non mi preoccupa, sugli altri reparti sono seriamente preoccupato. Siamo oggettivamente corti, spero non sia nulla di grave il problema a Neres perché sarebbe di difficile gestione".