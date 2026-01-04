Lazio, Rovella e Cataldi insieme? Sarri spiega la situazione
04.01.2026 18:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la brutta sconfitta incassata dalla Lazio all'Olimpico contro il Napoli, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.
Tra le altre cose, il tecnico biancoceleste ha parlato di Rovella e Cataldi, ecsludendo la possibilità di vedere entrambi insieme dal primo minuto. Queste le sue parole:
"Rovella e Cataldi? In emergenza possono giocare insieme per uno spezzone. Per caratteristiche nessuno dei due può essere un interno, li vedo meglio da vertici".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.