FORMELLO - Lazio, Sarri ancora in emergenza: Noslin e Marusic out
FORMELLO - Inizia male il 2026 della Lazio, con la sconfitta contro il Napoli e la beffa delle due espulsioni. Noslin e Marusic salteranno sicuramente la prossima partita contro la Fiorentina, che si giocherà di mercoledì per il turno infrasettimanale. Il montenegrino rischia di non esserci anche contro il Verona, dipenderà dal referto del Giudice Sportivo.
Problemi in attacco e non solo per Sarri, che non avrà a disposizione nemmeno Patric, infortunato al polpaccio (ne avrà per circa venti giorni), Dia e Dele-Bashiru, partiti per la Coppa d'Africa. Da valutare invece le condizioni di Vecino, out all'Olimpico per febbre.
Quantomeno in panchina si sono rivisti Rovella, recuperato dopo l'operazione per la pubalgia, e Hysaj, rientrato in lista. La ripresa sul campo sarà immediata: si lavorerà subito per le possibili scelte di formazione, martedì pomeriggio è in programma la rifinitura.