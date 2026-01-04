Lazio, Fabiani a Dazn: "Valutiamo offerte per Guendouzi. Taty sarà sostituito..."

Il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Napoli. Durante l'intervista ha parlato delle varie situazioni di mercato, nello specifico della possibile partenza di Matteo Guendouzi e del sostituto di Valentin Castellanos, passato al West Ham. Ecco di seguito le sue parole:

NOSLIN – "Ci ha parlato il mister, è lui che fa le scelte. Noslin ha la fiducia del mister, non lo dico all’indomani della cessione del Taty ma da quello che sento nei meandri di Formello oggi sarebbe partito titolare comunque. Ha aspettato pazientemente il suo momento e i risultati gli stanno dando ragione".

GUENDOUZI - "Allo stato attuale Guendo non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio perché abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento, staremo a vedere. Richieste ufficiali dal Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, ad oggi è un giocatore della Lazio, questo non significa che la Lazio non valuta offerte, anche perché dobbiamo sentire il volere del giocatore, così come abbiamo fatto per Castellanos. Il progetto non è iniziato oggi, ma all’indomani di alcune partenze importanti come Milinkovic, Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson, un momento in cui c’era da tirare fuori le idee".

SOSTITUTI - "Se oggi ci sono le richieste vuol dire che le scelte stanno dando i loro frutti. Taty andrà sostituito, così come se ci sarà un’altra cessione andrà sostituita per dare continuità a quel percorso di crescita che ci farà essere competitivi nei prossimi anni".