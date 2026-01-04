Lazio, piove sul bagnato: chi sarà il centravanti con la Fiorentina?
Castellanos a un passo dall'essere un nuovo calciatore del West Ham, Noslin squalificato dopo l'espulsione e Dia impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal. Detto questo, la domanda è lecita e quasi scontata: chi sarà il centravanti della Lazio contro la Fiorentina?
Con tutta probabilità, si inizierà mercoledì sera come si è terminato questo pomeriggio all'Olimpico, con Pedro al centro dell'attacco biancoceleste. Non si tratta di un ruolo che lo spagnolo ama particolarmente, né un cambiamento che piace allo stesso Sarri, ma le alternative sono praticamente inesistenti.
Vale la pena dire che nella prima esperienza del tecnico biancoceleste sulla panchina della Lazio, aveva giocato centravanti anche Cancellieri, con risultati non particolarmente incoraggianti. A onor del vero, però, potrebbe essere schierato anche lui nello stesso ruolo con la Fiorentina. Toccherà a Sarri, nei pochi giorni che rimangono al fischio d'inizio della sfida di mercoledì sera all'Olimpico, togliere ogni dubbio e prendere una decisione.