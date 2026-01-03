Lazio, tutto sulla mezzala. Vecino e Guendouzi out? Nessuno è intoccabile

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una strategia che può cambiare in base ai risultati che si otterranno in sede di mercato. Maurizio Sarri ha indicato dei nomi precisi alla società per rinforzare la rosa biancoceleste, non ha più voglia di accontentarsi.

Raspadori rimane l'obiettivo principale in attacco, qualora andasse altrove l'investimento in avanti sarà rimandato in estate. A gennaio, invece, si punta forte su una nuova mezzala per aumentare la qualità del centrocampo biancoceleste. Per facilitare un nuovo innesto nel reparto si pensa al coinvolgimento di Paolo Busardò, agente di Maurizio Sarri: stando a quanto riportato da Il Messaggero, Busardò sarebbe in ottimi rapporti con il Milan e con il ds dell'Atalanta D'amico. La Dea e il Diavolo aspettano la Lazio, la quale ha puntato su due dei loro per aumentare il peso specifico al centro del campo.

Ruben Loftus-Cheek e Lazar Samardzic sono i nomi in cima alla lista di Sarri per il centrocampo. In particolare, l'inglese è un pupillo ai tempi del Chelsea e nell'idea del tecnico l'arrivo di un giocatore come lui smorzerebbe l'assenza di un sostituto di Castellanos, portando gol e qualità. Loftus-Cheek ha il contratto in scadenza nel 2027 e guadagna 4 milioni di euro a stagione, ma si ricongiungerebbe volentieri con Maurizio Sarri e sarebbe pronto a spalmarsi l'ingaggio per sbarcare a Roma. Il centrocampista serbo, invece, pur avendo sei anni in meno dell'inglese, ha caratteristiche diverse (è più un trequartista che una mezzala) e ha un valore più alto. È una questione di incastri e di scelte, ma anche di sfoltimento.

La Lazio è pronta a fare una rivoluzione, ormai nessuno è intoccabile. Non sono solamente Belahyane e Dele-Bashiru i profili considerati in uscita, ma c'è anche Vecino in uscita. Inoltre, sempre a centrocampo, non viene considerato incedibile neanche Guendouzi. Se arriveranno proposte, verranno ascoltate (il Sunderland è sempre sullo sfondo).