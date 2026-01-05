Lazio multata dopo il Napoli: la decisione del Giudice Sportivo
05.01.2026 16:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Alla fine della diciottestima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha reso note tutte le sue decisione nel referto pubblicato sul sito della Lega Serie A.
In merito a Lazio - Napoli, la società biancoceleste è stata multata per 5mila euro. Il motivo è legato ad alcuni cori fatti dai tifosi presenti all'Olimpico. Di seguito il testo del comunicato.
"Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria".
