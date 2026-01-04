Calciomercato Lazio | Castellanos sarà sostituito? Fabiani fa chiarezza
CALCIOMERCATO LAZIO - Valentin Castellanos si appresta a diventare un nuovo giocatore del West Ham. Manca solo l'ufficialità, ma è una questione di ore prima dell'annuncio. Dopo due stagioni e mezzo all'ombra del Colosseo, il centravanti argentino ripartirà da Londra, lasciando la Lazio con il solo Noslin in attacco (Dia è impegnato in Coppa d'Africa).
Uno degli interrogativi più grandi di queste ore riguarda la strategia che adotterà la società biancoceleste. La cifra incassata dalla cessione dell'ex Girona verrà reinvestita nel reparto offensivo o altrove? Il direttore sportivo Angelo Fabiani, intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Napoli, ha fatto chiarezza sulla situazione, spiegando che un sostituto del Taty Castellanos verrà preso. Ecco di seguito le sue parole:
"Se oggi ci sono le richieste vuol dire che le scelte stanno dando i loro frutti. Taty andrà sostituito, così come se ci sarà un’altra cessione andrà sostituita per dare continuità a quel percorso di crescita che ci farà essere competitivi nei prossimi anni".