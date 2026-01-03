Calciomercato Lazio | Juve, non solo Mandas: occhi anche su Provedel e...

CALCIOMERCATO LAZIO - Rebus in porta. La Juventus è tutt'altro che sicura tra i pali, almeno per quanto riguarda il secondo. Perin aveva dato l'ok per il passaggio al Genoa, ma l'accordo è poi saltato per le richieste dei bianconeri. La società aveva già valutato altri giocatori, da tenere d’occhio in vista di una sua futura cessione.

La Vecchia Signora infatti aveva guardato soprattutto in casa della Lazio: qualche settimana fa era in ballo un intreccio con Mandas, il Genoa e Leali, ma poi la pista si è raffreddata. Come raccontato da gazzetta.it, in lista ci sarebbero anche Montipò, Ravaglia, Falcone, Audero e un altro biancoceleste, ovvero Provedel.

I bianconeri cercano un secondo portiere di sicuro affidamento, un nome di garanzia da 10-15 presenze a stagione, vista anche la Champions League. Per questo hanno guardato a Formello e non solo. Per sopperire a un’eventuale partenza di Di Gregorio, invece, nel mirino della Juve ci sono Vicario e Maignan (che ancora non ha rinnovato con il Milan).