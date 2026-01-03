Roma, Gasperini è una furia: "Il gol subito è assurdo! E gli arbitri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn protestando per il gol decisivo segnato da Scalvini. Di seguito le sue parole: "La Roma fatto un'ottima gara, prendendo un gol sul quale era difficile dal campo anche se i giocatori erano certi di questo, poi rivedendo le immagini è un gol assurdo per quelle che sono le regole del VAR in questo momento. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, noi comunque all'altezza".

"Il gol di Scalvini? Assurdo, assurdo. Non è possibile di fronte a queste immagini. Assolutamente inspiegabile poter fare degli errori del genere. Siamo stati tre minuti fermi. Dal campo è difficile, ma guardando non c'è spiegazione. Non ci vengano a dire: eh il braccio… altrimenti si cambia opinione, si cambia regolamento ogni volta".

"Dalla panchina ci affidiamo a quelli che sono gli organi preposti a giudicare. Poi ci sono delle cose difficili da giudicare, ma non questa. Questa è di un'assurdità senza precedenti. Ci sono due cose: le mani addosso al portiere e il braccio con cui viene toccata la palla. Assolutamente inspiegabile. Se la rete di Scalvini ha condizionato il prosieguo dell'incontro? Beh... Certo, i giocatori hanno continuato a fare la partita però questa roba qua non esiste, è una situazione per la quale non c'è commento".