Genoa, De Rossi chiama in causa la Lazio: "Vi invito a guardare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Genoa e Pisa si sono divise la posta in palio, al Marassi al triplice fischio il risultato è stato 1-1. Al termine dell'incontro, ai microfoni di Sky Sport, Daniele De Rossi ha commentato la prestazione dei rossoblù e rispondendo a una domanda sui pochi tiri in porta, ha citato anche la Lazio.

Le parole del tecnico del Grifone: "Si deve migliorare, ma magari non avete tempo e vi invito a riguardare Pisa-Juve, Pisa-Inter o Pisa-Lazio: poche squadre tirano molto contro il Pisa. Era una partita che dovevamo dominare, siamo stati poco dominanti, ne è uscito un pareggio giusto".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE