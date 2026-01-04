Calciomercato Lazio | Asse Guendouzi - Raspadori: il nodo da sciogliere
RASSEGNA STAMPA - Il derby tra Lazio e Roma per provare ad arrivare a Jack Raspadori sta prendendo sempre più le sembianze di una partita a scacchi. Le due squadre sono alla ricerca delle mosse giuste per provare a convincere l'Atletico Madrid e il giocatore, così da riuscire a sbloccare la trattativa prima dell'8 gennaio, data in cui i Colchoneros partiranno alla volta dell'Arabia Saudita per disputare la Supercoppa.
I giallorossi partono leggermente avanti, avendo già trovato un accordo con il club spagnolo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions fissato a 22 milioni di euro, ma resta da sciogliere il nodo legato alla decisione del giocatore. Jack è ancora deciso tra la possibilità di tornare in Italia da protagonista e quella di provare a giocarsi le sue carte all'Atletico fino a giugno, provando a far sbocciare un feeling con Simeone che non sembra ancora nato.
C'è poi la Lazio che, dopo aver chiuso la cessione di Castellanos, si è inserita nella trattativa per provare a strappare l'attaccante ai cugini. Dopo l'iniziale richiesta dell'Atletico di inserire Nuno Tavares come contropartita tecnica, pare che ora potrebbe essere Matteo Guendouzi a fungere da pedina di scambio. Secondo il Corriere dello Sport, la quadra principale andrà trovata sulle valutazioni dei cartellini di Raspadori e del francese, che Lotito non valuta meno di 30 milioni.
In caso di accordo tra i due club la trattativa potrebbe, così, decollare, ma prima servirà, come detto, capire quale sarà la scelta del giocatore, che avrà tempo fino alla partenza in Arabia per decidere quello che sarà il suo futuro. Raspadori non parte titolare in Liga dal 21 settembre e non gioca in Champions dal 30 dello stesso mese, motivo per cui, a prescindere dalla sponda, la sua carriera sembra destinata a a proseguire nella Capitale.