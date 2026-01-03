Roma, Svilar sicuro: "Era fallo! Su Scalvini potevo bloccarla, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Atalanta - Roma, il portiere giallorosso Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Dazn del gol subito da Scalvini, decisivo per la vittoria dei nerazzurri e secondo lui irregolare. Di seguito le sue parole.

"Potevo bloccare la palla, poi un mio compagno credo me l'abbia impedito. Ma dopo quell'istante mi viene qualcuno da dietro addosso e mi dà una botta in testa. E se un portiere viene toccato nell'area piccola è fallo".

"Mi dà rabbia vedere le immagini. Era meglio non vederle. Perché si può vedere in due modi: ho perso sì la palla ma lui mi mette le mani in testa prima che la palla entri. Stiamo andando un po' oltre con i portieri nell'area piccola e non solo in Italia. Il portiere è meno protetto di prima. L'arbitro mi ha detto che io avevo perso la palla prima che Scalvini mi toccasse. Ma per me questo è fallo e basta".