Calciomercato Lazio | Nuovo nome per l'attacco: piace Panichelli dello Strasburgo
02.01.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio lavora al sostituto di Castellanos. Per la cessione del Taty al West Ham manca solo l'ufficialità, l'argentino ha salutato tutti a Formello ed è in viaggio verso Londra. Nelle case della società biancoceleste entreranno circa 30 milioni di euro, da spendere ora su un altro attaccante.
Oltre ai nomi di Raspadori (su cui è forte la Roma) e Oyarzabal, in lista ci sarebbe anche Joaquin Panichelli, come riportato da SkySport. Si tratta di un centravanti argentino classe 2002 dello Strasburgo, grande protagonista di questa stagione di Ligue 1.
Negli ultimi mesi era stato accostato anche al Milan: attualmente è a quota 10 gol in 23 presenze (1.655 minuti) tra campionato e coppe (Coupe de France e Conference League).