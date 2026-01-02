Lazio, Garbo: "Cessione Taty? Sono curioso di vedere cosa farà Lotito"

Intervenuto in collegamento a TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha parlato anche di Lazio, dicendo la sua sulla cessione di Castellanos, su un eventuale assalto a Raspadori e sulla gara di domenica contro il Napoli. Queste le sue parole:

CESSIONE CASTELLANOS - "Faccio i complimenti alla Lazio, cederlo a 30 mln vuol dire fare una grande plusvalenza. Non si può non cedere a certe cifre. E complimenti al West Ham che lo prende. Sono curioso di vedere che farà la Lazio, perché dovrà fare qualcosa, altrimenti per Lotito con la tifoseria sarà dura. Servirà prendere un buon centravanti e a gennaio non è mai semplice".

RASPADORI - "Non so che ruolo abbia, ma farebbe più comodo alla Roma che alla Lazio. La Lazio ha bisogno di un centravanti, nel calcio di Gasperini andrebbe benissimo, lui esalta gli attaccanti. Può fare diversi ruoli, segna poco ma fa segnare gli altri".

LAZIO - NAPOLI - "Il Napoli arriva nel momento migliore, ha trovato un centravanti che ha cominciato a segnare con regolarità, ha ritrovato equilibri e stanno tornando gli infortunati. Vedo Conte più tranquillo. La vedo dura per la Lazio, anche perché ha perso Castellanos e avrà pochi cambi".