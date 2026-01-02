Lazio, Castellanos svela il suo numero al West Ham? L’indizio social – FOTO
Il 2026 della Lazio si è aperto subito col botto grazie alla notizia dell'imminente cessione di Valentin Castellanos al West Ham. Nel primo giorno dell'anno, gli Hammers hanno sferrato l'assalto decisivo per assicurarsi il centravanti argentino, presentando al club biancoceleste un'offerta da 29 milioni di euro.
In attesa che vengano sistemati gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento, il Taty ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, che potrebbe anche nascondere un indizio su quello che sarà il suo numero di maglia in Premier League.
Nello scatto, infatti, l'attaccante ha immortalato un momento di relax in piscina, accompagnando l'immagine con il numero 26 e due emoji. Il riferimento potrebbe ovviamente essere al nuovo anno che è appena iniziato, ma il fatto che il 26 sia uno dei pochi numeri di maglia rimasti liberi al West Ham non può non far pensare a un possibile messaggio in vista della sua nuova avventura.