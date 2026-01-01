Calciomercato Lazio | Raspadori a un passo dalla Roma: i dettagli
01.01.2026 di Andrea Castellano
Giacomo Raspadori è vicino al ritorno in Italia. Solo quest'estate si era trasferito dal Napoli all'Atletico Madrid; ora invece è a un passo dall'accordo con la Roma. Come riportato da Matteo Moretto su X, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club giallorosso e quello spagnolo.
L'affare è vicino alla chiusura per un prestito oneroso con diritto di riscatto (niente obbligo). Manca solamente l'accordo con il calciatore, con cui la società capitolina lavorerà nei prossimi giorni.
Su Raspadori c'era anche la Lazio su richiesta di Maurizio Sarri. Era un obiettivo per l'attacco vista anche l'imminente cessione di Castellanos al West Ham, come vi abbiamo svelato in esclusiva. Adesso però sembra davvero vicinissimo alla Roma.
