Lazio, che asse con il West Ham! L'ultimo affare prima di Castellanos
Il 2026 parte con il botto, Valentin Castellanos è pronto a lasciare la Lazio. Blitz decisivo del primo dell'anno, il West Ham ha accelerato nelle ultime ore per assicurarsi le prestazioni del centravanti argentino. L'operazione dovrebbe chiudersi per 29 milioni di euro, con il 15% che andrà corrisposto al New York City.
L'operazione in uscita garantirebbe alla Lazio un introito importante, abbastanza per poter intervenire in maniera importante sul mercato e accontentare Maurizio Sarri. La proposta degli Hammers ha soddisfatto la Lazio, ma non è la prima volta che l'asse Roma - Londra porta a una fumata bianca.
Prima di Castellanos, l'ultimo giocatore ad esser passato dalla Lazio al West Ham è stato Felipe Anderson. Anche in quell'occasione i biancocelesti vennero ricompensati in maniera generosa, con il brasiliano che fu ceduto per circa 40 milioni di euro più bonus.