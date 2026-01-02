Napoli, Conte punta la Lazio: due in dubbio per la gara dell'Olimpico
RASSEGNA STAMPA - Il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo per la prima gara dell’anno che gli azzurri giocheranno contro la Lazio nel match in programma domenica 4 gennaio alle 12.30 allo stadio Olimpico.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport mister Conte studia la formazione migliore da mandare in campo che potrebbe essere molto simile a quella vista in Supercoppa e contro la Cremonese.
3-4-2-1 con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus davanti a Milinkovic-Savic; Politano e Spinazzola esterni e con McTominay accanto a Lobotka. Davanti spazio a Elmas e Neres dietro a Hojlund.
In dubbio per il match dell’Olimpico Beukema e Olivera mentre sono ancora ai box Meret, De Bruyne e Lukaku.
