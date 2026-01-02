Calciomercato Lazio | Belahyane pedina di scambio per Ilic? I dettagli
RASSEGNA STAMPA - Tempo di mercato e la Lazio, dopo il blocco estivo è al lavoro su vari fronte per regalare a mister Sarri alcuni rinforzi cercando anche di cedere quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore.
Tra questi c’è Belahyane che potrebbe giocare un ruolo fondamentale sotto diversi punti di vista. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio sta provando a inserirlo in varie operazioni e, se in quella per arrivare a Samardzic l’Atalanta ha chiuso alla possibilità di averlo come contropartita, con il Torino sembra esserci più margine di manovra.
Con la società granata si era parlato di uno scambio per arrivare a Ilic. Al Toro Ilic sembra non riuscire a esprimersi: su 71 presenze totali in campionato ha giocato titolare in 52 occasioni e sono ben 28 le gare saltate causa infortunio. Non è andata meglio a Belahyane con Sarri che considera il giocatore solo come una mezzala. Dopo il rosso rimediato nel derby per lui solo panchina fino alla gara di Udine dove l’emergenza a centrocampo ha imposto al tecnico di utilizzarlo.
Al momento però non c'è nulla di più che una suggestione: il rendimento di Ilic ha deluso i Baroni ma ha portato anche la società biancoceleste a riflettere sulla bontà dell'operazione che a questo punto difficilmente potrebbe concretizzarsi.
