NEWS | Strage Crans Montana: 16 italiani dispersi
01.01.2026 19:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
A causa di un’esplosione infatti hanno perso la vita 47 persone e 115 sono rimaste ferite in “maggioranza in modo grave”. L’esplosione ha devastato il bar Le Constellation dove erano presenti numerosissimi turisti che stavano festeggiano il Capodanno. Coinvolti anche diversi italiani come confermato da ministero degli Esteri Tajani... <<< STRAGE CRANS MONTANA >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide