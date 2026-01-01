NEWS | Strage Crans Montana: 16 italiani dispersi

01.01.2026 19:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
A causa di un’esplosione infatti hanno perso la vita 47 persone e 115 sono rimaste ferite in “maggioranza in modo grave”. L’esplosione ha devastato il bar Le Constellation dove erano presenti numerosissimi turisti che stavano festeggiano il Capodanno. Coinvolti anche diversi italiani come confermato da ministero degli Esteri Tajani... <<< STRAGE CRANS MONTANA >>>

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
