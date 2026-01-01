Lazio | "Felice anno nuovo": gli auguri speciali di Gila - FOTO

C'è chi ha accolto il 2026 tra feste, canti e balli e chi invece, in una serata tranquilla in famiglia. È il caso di Mario Gila e la compagna, Eleonora Pontrelli. I due sono diventati da poco genitori di due gemelli, Ares e Vittoria, e hanno deciso di trascorrere il Capodanno tutti insieme tra coccole e una cenetta elegante.

Il difensore ha raccolto alcuni scatti di momenti degli ultimi mesi, quelli più importanti dell'anno e li ha pubblicati in un post. "Felice anno nuovo a tutti!" è il messaggio che fa da corredo agli scatti di famiglia.

