Lazio, chi ben comincia... Il bilancio alla prima dell'anno nell'era Lotito

Si dice che chi ben comincia è già a metà dell'opera, e sembra che la Lazio abbia fatto proprio questo proverbio. Nei 20 anni dell'era Lotito, infatti, i biancocelesti raramente hanno steccato all'esordio annuale, inaugurando spesso il nuovo anno solare con una vittoria e confermando una tradizione positiva ormai consolidata.

2025 DA DIMENTICARE - Tra l'Europa sfuggita all'ultima giornata e il mercato bloccato in estate, tuttavia, la Lazio non ha di certo vissuto un'annata indimenticabile, inaugurata peraltro nel peggiore dei modi. Il 2025 biancoceleste, infatti, si era aperto con una brutta sconfitta per 2-0 patita nel derby contro la Roma, un ko che aveva fatto vivere a tutti i tifosi laziali un inizio di anno a dir poco amaro. Ma come è andata negli anni precedenti?

IL BILANCIO NELL'ERA LOTITO - Fu sempre con un derby che si aprì il 2005, il primo anno iniziato con Claudio Lotito come presidente. Questa volta, però, le reti di Di Canio, Cesar e Rocchi consentirono alla Lazio si superare i cugini giallorossi per 3-1, regalando ai laziali una giornata da sogno. Da quella stracittadina a oggi, i biancocelesti hanno collezionato ben 13 vittorie nelle prime gare dell'anno, con un bilancio che si completa con 5 pareggi e appena 3 sconfitte.

PER UN 2026 MIGLIORE - Reduce dall'amaro pareggio contro l'Udinese, la squadra di Sarri si prepara ora a iniziare il 2026 con un big match, dato che domenica 4 gennaio ospiterà all'Olimpico il Napoli di Conte, forte del trionfo in Supercoppa Italiana arrivato negli ultimi giorni dello scorso anno. La sfida si preannuncia davvero complicata, ma la speranza è che la Lazio riesca a rinnovare il proprio trend positivo negli esordi stagionali, iniziando il 2026 col piede giusto.