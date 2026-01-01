Lazio, Artistico decisivo allo Spezia: come sta andando il suo prestito
Reduce da una stagione trascorsa in prestito in Serie B tra Juve Stabia e Cosenza, Gabriele Artistico ha fatto ritorno in estate alla Lazio, salvo, poi, essere ceduto nuovamente a titolo temporaneo in serie cadetta allo Spezia per continuare il suo percorso di crescita. Ma come sta andando il suo prestito ai liguri?
In 13 apparizioni in campionato con le Aquile, il centravanti ha messo a segno tre reti, tutte arrivate nelle ultime cinque gare e risultate decisive per battere Sampdoria, Virtus Entella e Pescara. Considerando, dunque, anche la marcatura realizzata in Coppa Italia contro la Samp ad agosto, Artistico ha messo a referto 4 gol in questa prima metà di stagione.
Al termine dell'annata, il classe 2002 farà ritorno alla Lazio, che probabilmente gli cercherà una nuova sistemazione. Nel frattempo, però, la dirigenza biancoceleste continuerà a monitorarne i progressi, quanto meno per provare a monetizzarci in futuro con una cessione a titolo definitivo.