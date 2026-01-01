Lazio, si osserva Floriani Mussolini: come va il prestito alla Cremonese
Dopo l'ottima stagione in Serie B disputata con la Juve Stabia, Romano Floriani Mussolini ha compiuto il salto in Serie A, passando a titolo temporaneo dalla Lazio alla neopromossa Cremonese. Per il classe 2003 si tratta della prima esperienza nella massima serie, un'occasione per mettersi in mostra e per abituarsi a giocare nel calcio dei grandi. Dopo sei mesi in grigiorosso, come sta andando la sua avventura in prestito?
Da quando è al servizio di Davide Nicola, Floriani Mussolini è sceso in campo per un totale di 14 gare di campionato, partendo titolare in sei occasioni e subentrando dalla panchina nelle restanti otto gare. Romano è stato impiegato principalmente come esterno di centrocampo in un 3-5-2, alternandosi tra la corsia di destra e quella mancina, e mettendo a referto un assist al suo esordio assoluto contro il Sassuolo.
Seppur non come titolare fisso, Floriani Mussolini è riuscito a ritagliarsi un discreto spazio alla sua prima stagione in Serie A, mostrando buone qualità e, soprattutto, un ottimo margine di crescita. La Cremonese vanta un diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro, ma, qualora non dovesse essere esercitato, il ragazzo tornerebbe alla Lazio, che continua a osservarlo in attesa di capire se poter puntare su di lui in futuro.