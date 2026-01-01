Lazio, Rovella festeggia Capodanno e canta "I Giardini di Marzo" - VIDEO
Nicolò Rovella ha ripreso a correre e vede riavvicinarsi il rientro in campo dopo l'intervento subito per il problema di pubalgia che lo affliggeva dall'estate. Il centrocampista è quasi pronto per tornare a disposizione di Maurizio Sarri. Nella notte di Capodanno il giocatore si è concesso con la sua Diletta una serata di festeggiamenti per il nuovo anno.
Con loro c'era anche Alessio Romagnoli e la fidanzata Eleonora, incinta del loro primo figlio. Il numero sei della Lazio si è divertito tra balli e canti. Un video rimbalza dai social e vede il centrocampista, insieme agli amici Mario e Marlon, cantare "I Giardini di Marzo". Un chiaro segno che la Lazio sia entrata sempre più nel cuore di Nicolò.
