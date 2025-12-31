Lazio Marines | Si chiude la regular season: Coppa Italia vincente. U18, troppi infortuni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è conclusa la stagione regolare dei Campionati Giovanili 2025, che ha visto i Lazio Marines impegnati con tre formazioni: U15, U18 e Coppa Italia. Un weekend finale che ha regalato conferme importanti e ha messo il punto su un percorso fatto di crescita, sacrificio e passione.

Coppa Italia — Vittoria a Formigine e secondo posto nel ranking nazionale

Il fine settimana si è aperto con la trasferta a Formigine contro gli Honey Badgers. Una gara che, sulla carta, appariva abbordabile ma che ha presentato subito delle insidie: alla prima azione offensiva i padroni di casa sono andati a segno con un lancio da oltre 80 yard.

Lo schiaffo iniziale ha però risvegliato i biancocelesti, che hanno preso rapidamente il controllo della partita iniziando a macinare yard su yard. Sono arrivati i touchdown di Cacciola, Cinelli e Scarselletta, con il punteggio che all’intervallo segnava 38-12.

Nella ripresa il tempo è scivolato via veloce: spazio per altre due segnature e per un touchdown degli emiliani su ritorno di fumble, nato da una giocata sfortunata della linea offensiva con Yoni Abera, schierato per l’occasione come running back.

Il match si è chiuso sul 52-18 finale. Con questo successo la squadra ha confermato il secondo posto nel ranking nazionale e ha conquistato l’accesso ai playoff, dove affronterà i Rhinos Milano al Dabliu Eur il 18 gennaio.

U18 — Gara sospesa a Massa, una stagione di grande cuore

La domenica è stata invece dedicata agli U18, impegnati a Massa contro i White Tigers. All’andata, a causa di una sfortunata sequenza di infortuni, i biancocelesti non erano riusciti a portare a termine la gara, che fino a quel momento era rimasta in perfetto equilibrio.

Anche in quest’ultima uscita entrambe le formazioni si sono presentate a ranghi ridotti. Il primo possesso è stato dei toscani, che hanno guadagnato qualche primo down con le corse del quarterback in option, prima di essere fermati dalla difesa romana e costretti al punt.

Nel drive successivo i Marines si sono affidati alle corse di Andrea Scarselletta e Jacob Regio, hanno convertito un quarto down e sono andati in touchdown con Regio, seguito dalla trasformazione da due punti di Scarselletta.

Sul possesso successivo dei White Tigers, uno snap impreciso sul punt ha permesso ai laziali di recuperare l’ovale in territorio offensivo. Due nuove corse di Regio hanno portato la squadra in situazione di first and goal sulla una yard.

A quel punto, però, gli arbitri hanno deciso di sospendere la gara a causa dei numerosi infortuni subiti dai padroni di casa, che non erano più in grado di schierare il numero minimo di giocatori previsto dal regolamento.

Si è così chiusa la stagione degli U18, fortemente condizionata dagli infortuni ma ricca di segnali positivi: un gruppo che, nonostante le difficoltà, ha sempre lottato mettendo in campo cuore, determinazione e spirito di squadra.