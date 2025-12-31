Di Napoli elogia Sarri: "Sta tenendo a galla la Lazio, è tra i migliori"
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli ha espresso il suo pensiero sugli allenatori della Serie A, citando anche Maurizio Sarri della Lazio tra i migliori tre in assoluto. Di seguito le sue parole.
"La top 3 degli allenatori della Serie A del 2025? Conte al primo posto, ha preso il Napoli in una situazione delicata e l'ha portata sul tetto d'Italia. Ha fatto un lavoro straordinario. Poi Chivu, che ha fatto un percorso incredibile in una situazione altrettanto delicata dopo la fine dell'era Inzaghi. Era una scelta ponderata, non un ripiego".
"Al terzo posto Sarri, mi piace il suo modo di fare calcio, la passione che ci mette. Alla Lazio non c'è un ambiente semplice ma sta tenendo a galla la Lazio".
