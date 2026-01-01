Lazio, tutti gli acquisti di gennaio nell'era Lotito: la lista completa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poche ore e partirà il calciomercato invernale. Chi ha sbagliato in estate avrà occasione di rimediare; mentre chi non ha potuto fare nulla, come la Lazio, potrà far partire il proprio progetto di ricostruzione, anche se con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia.

La Lazio non è mai stato un club che punta a brillare nel mercato di gennaio. È sempre stato considerato il "mercato di riparazione", ma non sempre è stata presa seriamente questa definizione. Allo stesso tempo, durante la sessione invernale sono anche arrivati calciatori che hanno fatto la storia, spesso varcando i cancelli di Formello in punta di piedi.

Nel 2006 è stato acquistato Stefano Mauri, che poi sarebbe diventato capitano. Due anni dopo, invece, è arrivato in sordina Stefan Radu, attualmente il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia della Lazio. Nel 2010, con la Lazio in piena emergenza e che rischiava la retrocessione, sono arrivati a Roma calciatori come Andre Dias, Giuseppe Biava e Sergio Floccari, tutti elementi che a modo loro hanno fatto parte di una piccola parte della storia biancoceleste, lasciando bei ricordi ai tifosi.

Questi sono solo alcuni dei calciatori che sono arrivati alla Lazio durante la sessione invernale di calciomercato, ma la lista è ben più lunga. Ecco di seguito tutti i nomi acquistati dalla Lazio nell'era Lotito:

2005: Bazzani (dalla Sampdoria in prestito)

2006: Mauri (dall'Udinese in prestito con riscatto), Handanovic (dall'Udinese in prestito), Bonanni (dal Palermo in prestito)

2007: Jimenez (dalla Ternana in prestito)

2008: Rozenhal (Newcastle in prestito), Dabo (svincolato dal Manchester City), Rolando Bianchi (dal Manchester City in prestito), Radu (dalla Dinamo Bucarest a titolo definitivo)

2009: nessuno

2010: Dias (dal San Paolo a titolo definitivo), Biava (dal Genoa a titolo definitivo), Floccari (dal Genoa in prestito), Hitzlsperger (dallo Stoccarda a titolo definitivo)

2011: Sculli (dal Genoa in prestito)

2012: Candreva (dall'Udinese in prestito), Alfaro (dal Liverpool Montevideo a titolo definitivo)

2013: Pereirinha (dallo Sporting Lisbona in prestito), Saha (svincolato dal Sunderland)

2014: Helder Postiga (dal Valencia in prestito), Kakuta (dal Chelsea in prestito)

2015: Mauricio (dallo Sporting Lisbona in prestito)

2016: Bisevac (svincolato dal Lione)

2017: nessuno

2018: Caceres (dal Verona a titolo definitivo)

2019: Romulo (dal Genoa in prestito)

2020: nessuno

2021: Musacchio (svincolato dal Milan)

2022: Cabral (dallo Sporting Lisbona in prestito)

2023: Luca Pellegrini (dalla Juventus in prestito), Diego Gonzalez (dal Celaya in prestito)

2024: nessuno

2025: Ibrahimovic (dal Bayern Monaco in prestito), Belahyane (dal Verona a titolo definitivo), Provstgaard (dal Velje a titolo definitivo)