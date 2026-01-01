Lazio, i gol del 2025: Zac domina, Taty e Dia pari. Che numeri in difesa!

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è chiuso il 2025 della Lazio. Un anno solare diviso tra Baroni e Sarri, che a giugno si sono dati il cambio sulla panchina biancoceleste. Negli ultimi dodici mesi la squadra, che non è cambiata molto da una stagione all'altra a causa del blocco del mercato, ha segnato 56 gol in 45 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

A dominare la classifica delle reti realizzate è il capitano Mattia Zaccagni a quota 8. Si fermano a pari merito a 7, invece, Castellanos, Dia e Pedro; subito dietro Isaksen a 5. Numeri importanti per i difensori, con ben 9 gol segnati: 4 di Romagnoli, 3 di Marusic, 1 di Gila e 1 di Gigot. Di seguito l'elenco completo.

I GOL NEL 2025 - LA CLASSIFICA

Zaccagni: 8;

Dia, Castellanos, Pedro: 7;

Isaksen: 5;

Romagnoli: 4;

Marusic, Cancellieri, Noslin 3;

Gila, Gigot, Cataldi, Vecino, Basic, Dele-Bashiru: 1.