Lazio, com'è andato il tuo 2025? Il paragone tra Baroni e Sarri

Baroni ha guidato la Lazio nella prima parte del 2025, prima del ritorno di Sarri avvenuto a giugno
01.01.2026 12:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, com'è andato il tuo 2025? Il paragone tra Baroni e Sarri
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Serie A saluta il 2025 con una fotografia piuttosto chiara: la Roma chiude l’anno solare in testa alla classifica, davanti a un’Inter che ha provato a ricucire ma si è fermata a 77 punti in 37 partite. Napoli subito dietro, poi Milan e Juventus, divise da un solo punto. Più staccate tutte le altre, con il Como che sorprende superando Atalanta e Lazio.

In questo quadro, la Lazio chiude il 2025 con 54 punti in 37 partite, un bottino che racconta un anno diviso nettamente in due, tra la gestione Baroni e il ritorno di Maurizio Sarri.

Con Baroni, alla guida per 20 gare nell'anno appena trascorso, la Lazio ha raccolto 30 punti divisi in 7 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte (1,5 punti a partita), con 28 gol fatti e 24 subiti (+4). Una squadra che sì, è stata difficile da battere, ma è stata frenata dai pareggi.

Con il ritorno di Sarri, nelle successive 17 partite dell'anno, sono arrivati 24 punti con 6 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte (1,41 punti a partita). Meno punti sì, ma segnali chiari sul piano difensivo: 18 gol segnati e appena 12 concessi, per una differenza reti di +6, migliore rispetto alla prima parte dell’anno.

Il dato complessivo racconta un anno di transizione, con la Lazio che chiude il 2025 a metà strada, con la sensazione che il vero giudizio sia rimandato alla continuità del nuovo corso.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.