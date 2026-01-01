Calciomercato, i 100 migliori giocatori in scadenza a giugno 2026
L'arrivo di gennaio porta con sé l'inizio del calciomercato invernale, durante il quale diversi club provano a cercare l'occasione giusta per puntellare le proprie rose in vista della seconda metà di stagione. L'inizio del nuovo anno, inoltre, consente ai giocatori che andranno in scadenza in estate di iniziare a dialogare e ad accordarsi con altre squadre in vista del futuro, una strategia che può consegnare agli allenatori dei calciatori di primo livello a parametro zero in vista della stagione successiva.
Da giocatori esperti in cerca di rilancio a veri e propri top player vogliosi di nuovi stimoli, sono tanti i profili interessanti che a fine stagione si libereranno dai loro club attuali per iniziare una nuova avventura. Di seguito l'elenco dei 100 migliori giocatori che resteranno svincolati a giugno 2026, ordinati secondo il valore di mercato stabilito da Transfermarkt.it.
PORTIERI
Mike Maignan (30)
Illan Meslier (25)
Nick Pope (33)
Andrew (24)
DIFENSORI
Dayot Upamecano (27)
Marc Guehi (25)
Ibrahima Konatè (26)
Vitaliy Mikolenko (26)
Marcos Senesi (28)
Ryan Sessegnon (25)
John Stones (31)
Oscar Mingueza (26)
Rico Henry (28)
Souffian El Karouani (25)
Danilho Doekhi (27)
Antonio Rudiger (32)
Andrew Robertson (31)
Zeki Celik (28)
Takehiro Tomyasu (27)
Diogo Leite (26)
Harry Maguire (32)
Andreas Christensen (29)
Malang Sarr (26)
Vitao (25)
Mika Marmol (24)
Dennis Cirkin (23)
Zeno Van Den Bosch (22)
Arouna Sangante (23)
Daniel Carvajal (33)
Adam Webster (30)
Aaron Martin (28)
Sead Kolasinac (32)
Emre Can (31)
Fabian Schar (34)
Raphael Guerreiro (32)
CENTROCAMPISTI
Bernardo Silva (31)
Ruben Neves (28)
Quinten Timber (24)
Weston McKennie (27)
Julian Brandt (29)
Vitaly Janelt (27)
Leon Goretzka (30)
Yves Bissouma (29)
Claudio Echeverri (19)
Matheus Pereira (29)
Fabinho (32)
Franck Kessie (29)
Mathias Jensen (29)
Boubakary Soumaré (26)
Daichi Kamada (29)
Xaver Schlager (28)
Anis Mehmeti (24)
Marcelo Brozovic (33)
Alvaro Fidalgo (28)
Dmitriy Barinov (29)
Lorenzo Pellegrini (29)
Hidemasa Morita (30)
Bilal Nadir (22)
Arthur Avom (21)
Diego Rossi (27)
Casemiro (33)
Jefferson Lerma (31)
Mykola Shaparenko (27)
Tommy Doyle (24)
Martin Ojeda (27)
Eric Martel (23)
Diego Luna (22)
Obed Vargas (20)
Mateusz Bogusz (24)
Koke (33)
Harry Winks (29)
Santiago Ascacibar (28)
Himam Abdelli (26)
Dan Neil (24)
Sergio Canales (34)
Hany Mukhtar (30)
Mario Lemina (32)
Fabio Lima (32)
ATTACCANTI
Dusan Vlahovic (25)
Serge Gnabry (30)
Harry Wilson (28)
Ilias Akhomack (21)
Robert Lewandowski (37)
Hugo Cuypers (28)
Josh Maja (26)
Memphis Depay (31)
Adama Traoré (29)
Talisca (31)
Sam Surridge (27)
Rafiu Durosinmi (22)
Sadio Mané (33)
Everton (29)
Patson Daka (27)
Jonas Wind (26)
Musa Barrow (27)
Lassine Sinayoko (26)
Exequiel Zeballos (23)
Karim Benzema (38)
Mauro Icardi (32)
Cristian Arango (30)