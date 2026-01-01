Lazio, si apre il 2026: tutti gli impegni del mese di gennaio
Il 2025 è ormai andato in archivio e per la Lazio è tempo di guardare con ottimismo al nuovo anno. Reduce dal pari contro l'Udinese, la squadra di Sarri si prepara ad aprire il proprio 2026 con un mese di gennaio ricco di impegni tutt'altro che banali, che diranno molto su quelle che potranno essere le ambizioni biancocelesti in questa seconda metà di stagione.
Si parte con la sfida dell'Olimpico contro il Napoli di Conte che, dopo il trionfo in Supercoppa, vuole continuare a rimanere in scia con l'Inter capolista. Di seguito il calendario completo con tutte le gare della Lazio in programma a gennaio.
Lazio - Napoli: domenica 4 gennaio 2026, ore 12:30
Lazio - Fiorentina: mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:45
Verona - Lazio: domenica 11 gennaio 2026, ore 18:00
Lazio - Como: lunedì 19 gennaio 2026, ore 20:45
Lecce - Lazio: sabato 24 gennaio 2026, ore 20:45